16 октября 2025 в 12:26

Врач рассказала, можно ли считать полезным популярное японское блюдо

Гастроэнтеролог Титова: состав роллов нельзя назвать полезным

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Состав роллов нельзя назвать полезным, поэтому их нельзя считать диетической и повседневной «здоровой» пищей, заявила гастроэнтеролог Екатерина Титова. По ее словам, переданным «Газетой.Ru», в этом японском блюде содержится большое количество быстрых углеводов, жиров и калорий. Его употребление может привести к набору веса.

Состав роллов нельзя назвать полезным. Белый шлифованный рис — это быстрые углеводы с высоким гликемическим индексом. <…> Это жирный (обычно 50–70%) сливочный сыр, источник насыщенных жиров и калорий. Сливочный соус, майонез, темпура — частые добавки, которые превращают роллы в калорийную бомбу, — рассказала врач.

Ранее диетолог Марият Мухина заявила, что суточная норма употребления кофе не должна превышать три чашки. По ее словам, чрезмерное употребление кофеина может усилить тревожность и привести к нарушениям сна.

гастроэнтерологи
продукты
здоровье
питание
