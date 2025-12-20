Превращаю чечевицу в наваристую похлебку — томлю с беконом и овощами для насыщенного вкуса как в деревне

Превращаю чечевицу в наваристую похлебку — томлю с беконом и овощами для насыщенного вкуса как в деревне

Чечевичная похлебка — блюдо с историей, которое не теряет актуальности. Густая, наваристая, с дымной нотой бекона и ароматом лаврового листа, она идеально подходит для холодного времени года, когда хочется чего-то по-настоящему согревающего и сытного.

250 г сухой чечевицы замачиваю в холодной воде на 2–2,5 часа. Затем перекладываю в кастрюлю с 2 л кипящего мясного бульона (или воды) и варю 40–50 минут до мягкости.

На сковороде с 30 мл растительного масла обжариваю 1 нарезанную луковицу и 1 болгарский перец кубиками. Добавляю 100 г нарезанного кубиками бекона и 1 ст. л. томатной пасты, обжариваю еще 3–4 минуты.

За 15–20 минут до конца варки добавляю в похлебку зажарку, 1 лавровый лист, 2 измельченных зубчика чеснока, соль и перец по вкусу. Подаю, посыпав рубленой кинзой и дополнительными кусочками обжаренного бекона.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.