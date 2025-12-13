США почти вдвое увеличили закупки одной российской крупы США почти вдвое увеличили закупки российской гречки до $121,6 тыс. в сентябре

США в сентябре 2025 года почти вдвое увеличили объем закупок гречки из России по сравнению с предыдущим месяцем, следует из данных американской статистической службы. Согласно подсчетам, импорт составил $208 тыс. (около 16,5 млн рублей) против $121,6 тыс. (около 9,6 млн рублей) в августе, передает РИА Новости.

В годовом выражении сентябрьские поставки также выросли на 4,8%. За первые девять месяцев 2025 года США закупили российской гречки на $1,5 млн (около 119 млн рублей), что незначительно ниже показателя аналогичного периода прошлого года, который составил $1,6 млн (около 127 млн рублей).

Таким образом, Россия сохраняет статус крупнейшего поставщика гречки на американский рынок. Второе место по итогам девяти месяцев занимает Канада с поставками на $1,4 млн (около 111 млн рублей), а Украина показывает куда более скромный показатель в $143,6 тыс. (около 11,3 млн рублей).

Ранее сообщалось, что Россия по итогам года может войти в пятерку крупнейших мировых экспортеров свинины. Сейчас список лидеров включает США, Европейский союз, Бразилию, Канаду и Чили. За первые 10 месяцев года Россия уже отправила за рубеж более 324 тыс. тонн продукции свиноводства. Основные импортеры российской свинины — Белоруссия, Вьетнам, КНР, Армения и Казахстан.