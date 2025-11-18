Врач назвал опасный вирус, которым можно заразиться из-за суши

Через суши и роллы можно заразиться описторхозом, рассказал «Страстям» кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Андрей Поздняков. Заболевание вызывают плоские черви рода Opisthorchis, уточнил специалист.

Мы далеко не всегда, употребляя те же роллы и суши, смотрим, какая туда входит рыба. Производители не всегда бывают честными и под маркой рыбы морской могут прятать рыбу речную, — рассказал Поздняков.

Он отметил, что часто на кухне используют одни и те же ножи для разделки речной и морской рыбы. По его словам, это также повышает шансы заражения, несмотря на качество и происхождение продуктов.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Титова рассказала, что состав роллов нельзя назвать полезным, поэтому их нельзя считать диетической и повседневной «здоровой» пищей. В этом японском блюде содержится большое количество быстрых углеводов, жиров и калорий.