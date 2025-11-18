На Москву летел еще один беспилотник

Системы ПВО Минобороны России сбили еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, специалисты экстренных служб в настоящее время работают на месте падения обломков летательного аппарата.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь на 18 ноября сбили 31 украинский беспилотник. По данным ведомства, атаки ВСУ отразили в восьми регионах России. Речь идет о дронах самолетного типа. В министерстве отметили, что наибольшее количество вражеских БПЛА сбито в небе над Воронежской и Тамбовской областями.

До этого глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что украинская сторона совершила беспрецедентную атаку на энергосистему. Он подчеркнул, что действия ВСУ привели к обесточиванию многих населенных пунктов и остановили работу котельных и фильтровальных станций.