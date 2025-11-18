Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Школьница и ее мама вернутся в Тюмень после жуткого ДТП в Египте

Пережившие ДТП в Египте россиянка и ее дочь вернутся в Тюмень

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Тюменская школьница вместе с матерью ненадолго вернется домой после нескольких операций в Москве, передает 72.ru. Отмечается, что женщина и девочка-подросток 14 августа попали в аварию в Каире.

Дочери сделали операции на колено и на голову. Скоро вернемся домой, ненадолго, хотим повидаться с близкими в Тюмени, а после Нового года — обратно. Тут будут ставить эспандер на голову, еще несколько операций ожидается, — отметила мать школьницы.

По ее словам, девочка чувствует себя лучше, однако испытывает проблемы с памятью из-за травмы. При этом школьница окончила первую четверть, в стационаре с ней занимаются преподаватели.

Авария в Египте произошла в ночь на 14 августа. По предварительным данным, водитель уснул за рулем и не справился с управлением. В результате аварии один человек погиб, еще 30 были госпитализированы. Среди них — подросток из Тюмени. Девочка получила серьезную травму позвоночника, обширные раны головы, ног и рук. Девочка лежала в египетской больнице, 5 сентября после широкого общественного резонанса ее вместе с матерью доставили в Москву.

