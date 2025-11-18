Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 14:55

Попавшие в ДТП в Египте российские туристы начали покидать страну

Генконсульство РФ: попавшие в ДТП в Египте 16 россиян покинули страну

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Из 32 россиян, пострадавших в двух ДТП в Египте, 16 уже вернулись домой, передает РИА Новости со ссылкой на Генконсульство РФ. По информации дипломатов, одна женщина находится в тяжелом состоянии.

Среди 27 граждан РФ, пострадавших в ДТП 11 ноября в провинции Красное море, 16 покинули территорию Египта, девять находятся в отелях и улетают согласно графикам отпусков, двое еще проходят лечение в больницах, — рассказали агентству.

Среди пятерых россиян, попавших в аварию в ночь на 14 ноября, трое уже выписаны. Из двух оставшихся в больнице, один человек все еще находится в тяжелом состоянии. Двое пострадавших с серьезными травмами, которых тоже ранее прооперировали, идут на поправку.

Ранее сообщалось, что пятеро граждан России получили травмы в результате ДТП между курортными городами Аль-Кусейр и Марса Алам в Египте. Произошло столкновение туристического автобуса с автомобилем. В результате аварии погиб водитель легковой машины. Помощь медиков потребовалась семи пострадавшим, включая пятерых россиян.

ДТП
аварии
Египет
туристы
