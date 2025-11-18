В Госдуме назвали истинную причину попытки покушения на Шойгу

Злоумышленники организовали попытку покушения на секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, чтобы нанести удар по стране и ее боеспособности, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин. В интервью Lenta.ru он отметил, что экс-министр обороны РФ участвует в большом количестве непубличных процессов.
Просто некоторые вопросы находятся вне публичного обнародования. Это и переговорные процессы с другими государствами, и отстаивание интересов нашей страны на политико-дипломатическом уровне. Не все то, чем занимается Шойгу, находится в публичном поле. Так что главной целью тут было нанесение содержательного удара по нашей стране, — подчеркнул депутат.
14 ноября в пресс-службе ФСБ РФ сообщили, что спецслужбы Украины планировали покушение на одного из высших должностных лиц России. По данным ведомства, завербованные агенты разместили автономную камеру у могилы его родственников на Троекуровском кладбище в Москве. MK.RU утверждает, что преступники планировали убить Сергея Шойгу. Власти и правоохранительные органы не комментировали данную информацию.
По мнению криминалиста Михаила Игнатова, украинские спецслужбы намеревались совершить убийство на Троекуровском кладбище ради сокрытия улик, поскольку в этом месте отсутствуют камеры видеонаблюдения. Преступники выбирали локацию с учетом минимизации числа возможных свидетелей.