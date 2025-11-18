В Госдуме назвали истинную причину попытки покушения на Шойгу Швыткин назвал удар по России целью покушения на Шойгу

Злоумышленники организовали попытку покушения на секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, чтобы нанести удар по стране и ее боеспособности, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин. В интервью Lenta.ru он отметил, что экс-министр обороны РФ участвует в большом количестве непубличных процессов.

Просто некоторые вопросы находятся вне публичного обнародования. Это и переговорные процессы с другими государствами, и отстаивание интересов нашей страны на политико-дипломатическом уровне. Не все то, чем занимается Шойгу, находится в публичном поле. Так что главной целью тут было нанесение содержательного удара по нашей стране, — подчеркнул депутат.

14 ноября в пресс-службе ФСБ РФ сообщили, что спецслужбы Украины планировали покушение на одного из высших должностных лиц России. По данным ведомства, завербованные агенты разместили автономную камеру у могилы его родственников на Троекуровском кладбище в Москве. MK.RU утверждает, что преступники планировали убить Сергея Шойгу. Власти и правоохранительные органы не комментировали данную информацию.

По мнению криминалиста Михаила Игнатова, украинские спецслужбы намеревались совершить убийство на Троекуровском кладбище ради сокрытия улик, поскольку в этом месте отсутствуют камеры видеонаблюдения. Преступники выбирали локацию с учетом минимизации числа возможных свидетелей.