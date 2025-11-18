Группа калининградцев ответит в суде за организацию незаконной миграции

В Калининграде трое местных жителей — 65-летний мужчина, 51-летняя и 47-летняя женщины предстанут перед судом по обвинению в организации незаконной миграции, пишет «МК в Калининграде» со ссылкой на СК России. По данным следствия, они фиктивно легализовали свыше тысячи иностранцев.

По версии следователей, фигуранты заключали с мигрантами фиктивные гражданско-правовые договоры на выполнение работ. В дальнейшем иностранцы посещали миграционные органы МВД — там они предоставляли поддельные документы.

Уточняется, что четвертый участник преступной схемы согласился сотрудничать со следствием. Его дело уже рассматривают в суде.

Ранее супруги из Новосибирска стали фигурантами уголовного дела о незаконной легализации не менее 80 иностранцев. Им грозит до 10 лет лишения свободы.