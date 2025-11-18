Россиянам назвали неожиданный фактор успеха в работе

Качественный деловой костюм значительно повышает шансы на успех в работе, заявила Lady.Pravda.ru имидж-консультант Анна Гордеева. По ее словам, окружающие люди акцентируют внимание на ткани и крое одежды.

Если ткань выглядит дешево, никакой дорогой аксессуар не спасет. Человек в качественном костюме вызывает доверие, даже если он не сказал ни слова. Это и есть сила невербального успеха, — подчеркнула Гордеева.

Ранее стилист Галина Тоторина посоветовала поменять пробор волос, чтобы сохранить объем прически под шапкой. Альтернативой этому могут стать косметические средства, в том числе пудра.

До этого стилист Александр Белов заявил, что тренд на кокошники вряд ли будет массовым, потому что не каждая рискнет добавить этот аксессуар в свой гардероб. По его словам, это слишком смелое решение для образа.