18 ноября 2025 в 16:30

Россиянам назвали неожиданный фактор успеха в работе

Имидж-консультант Гордеева: от качества делового костюма зависит успех в работе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Качественный деловой костюм значительно повышает шансы на успех в работе, заявила Lady.Pravda.ru имидж-консультант Анна Гордеева. По ее словам, окружающие люди акцентируют внимание на ткани и крое одежды.

Если ткань выглядит дешево, никакой дорогой аксессуар не спасет. Человек в качественном костюме вызывает доверие, даже если он не сказал ни слова. Это и есть сила невербального успеха, — подчеркнула Гордеева.

Ранее стилист Галина Тоторина посоветовала поменять пробор волос, чтобы сохранить объем прически под шапкой. Альтернативой этому могут стать косметические средства, в том числе пудра.

До этого стилист Александр Белов заявил, что тренд на кокошники вряд ли будет массовым, потому что не каждая рискнет добавить этот аксессуар в свой гардероб. По его словам, это слишком смелое решение для образа.

