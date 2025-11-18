Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
HR-эксперт рассказал о необходимости сотрудников с ИИ-навыками

HR-эксперт Уваров: знание нейросетей стало универсальным требованием для работы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Знание нейросетей из узкоспециализированного навыка стало обязательным требованием для работника, рассказал Hi-Tech Mail управляющий директор платформы «Авито Работа» Антон Уваров. Он назвал такое положение дел современным аналогом знания английского.

По заявлениям эксперта, наиболее часто сотрудников со знанием ИИ начали искать на должность операторов кол-центра. Спрос на таких работников вырос на 128%.

Уваров отметил, что этот тренд заметили и сами работники — количество резюме с упоминанием ИИ подскочило на 120%. По его словам, уже 28% сотрудников применяют нейросети для решения бытовых задач.

Ранее физик Михаил Ковальчук рассказал, что естественный интеллект в современных реалиях становится ценнее, потому что большую часть вещей, которые делали образованные люди, возьмут на себя ИИ-технологии. По его мнению, масса людей станут невостребованными.

