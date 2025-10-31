Физик предупредил, что из-за ИИ масса людей станут невостребованными

Естественный интеллект в современных реалиях становится ценнее, потому что большую часть вещей, которые делали образованные люди, возьмут на себя ИИ-технологии, заявил корреспонденту NEWS.ru физик, президент ФГБУ «Национальный исследовательский центр „Курчатовский институт“» Ковальчук Михаил. На просветительском марафоне «Знание.Наука» собеседник рассказал, почему именно сейчас произошел бум искусственного интеллекта.

Основная идея развития российской науки — это развитие естественного интеллекта, которым придумано все, что существует в мире, включая автоматизацию, которая называется «искусственный интеллект». 40 лет назад «Буран» (космический корабль. — NEWS.ru) летал в автоматическом режиме. За 40 лет повторить никто не смог. Вот это был уровень того, что называют искусственным интеллектом. Он недосягаем и сегодня для большинства стран мира, — рассказал он.

По словам Ковальчука, тогда не удалось добиться прогресса лишь по той причине, что не было компьютерных мощностей для создания базы данных. Сегодня же все это стало доступным, добавил спикер.

Появился новый всплеск автоматизации. Но вы должны понимать две вещи: это тупик, потому что это чистое сублимированное электричество. Сегодня 30% электроэнергии в мире тратится только на сети без промышленного производства. <…> Вы должны понимать, что цена естественного интеллекта становится намного выше, потому что большую часть вещей, которые делали образованные люди, возьмет на себя новая система автоматизации. Масса людей станут невостребованными, — подытожил физик.

