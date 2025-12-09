ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 11:54

Трамп разморозил продажу мощных чипов Китаю

NYT: Трамп разрешил поставки передовых процессоров для ИИ в Китай

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Американская администрация разрешила продажу Китаю мощных процессоров для систем искусственного интеллекта, сообщает газета The New York Times. Президент США Дональд Трамп одобрил поставки Пекину второго по производительности чипа NVIDIA H200.

Как сказано в материале, это решение стало результатом длительных внутренних дебатов между представителями технологического сектора и сторонниками жесткой оборонной политики. Оно рассматривается как серьезная победа главы компании NVIDIA Дженсена Хуанга, который активно добивался смягчения экспортных ограничений в течение нескольких месяцев.

Трамп также отметил, что аналогичные разрешения на экспорт планируется предоставить и другим производителям полупроводников, таким как AMD и Intel. Часть прибыли от этих продаж будет направляться в американский бюджет, однако эксперты полагают, что такая схема может противоречить действующему законодательству США.

Ранее представители ретейлеров и торговых площадок заявили, что в России резко подскочил спрос на видеокарты для персональных компьютеров. Такая тенденция обусловлена развитием искусственного интеллекта. Так, в Санкт-Петербурге рост оборота видеокарт превысил 800%.

