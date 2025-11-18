Аналитик оценил последствия изъятия российских активов

Изъятие замороженных в Европе российских активов принесет пользу Москве, рассказал «Ридусу» финансовый аналитик Михаил Беляев. Он отметил, что деньги могут быть возвращены, однако уже на российские счета. По словам эксперта, Россия сможет обратиться для этого в Международный суд ООН.

Речь в основном идет о средствах, размещенных на счетах Euroclear. Если европейцы решат присвоить их, Россия обратится в Международный суд ООН. Суд обязательно признает действия Евросоюза незаконными, — объяснил Беляев.

Аналитик подчеркнул, что после постановления средства придется вернуть, однако этот процесс может затянуться на долгие годы. По его мнению, Европа может никогда не пойти на такие риски.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что ЕС должен принять решение по замороженным активам России с учетом позиции Бельгии. Он отметил, что не поддерживает давление на Брюссель по данному вопросу.