Стали известны детали ЧП в екатеринбургской Музкомедии

Пожар произошел 13 декабря в Свердловском академическом театре музыкальной комедии, передает Telegram-канал Ural Mash. По предварительным данным, причиной стал загоревшийся двигатель тепловой завесы. Официальной информации от ГУ МЧС по Свердловской области пока не поступало.

На место прибыли несколько автомобилей спасателей. Ни дыма, ни открытого горения на снимках не видно. Другие обстоятельства, в том числе количество эвакуированных из здания, неизвестны.

До этого стало известно, что причиной крупного возгорания на Правобережном рынке в Невском районе Санкт-Петербурга стала неисправность электропроводки в одном из помещений. При пожаре погиб один человек, двое получили травмы. Огонь распространился на площади 1,5 тыс. квадратных метров, что потребовало масштабного участия сил МЧС, в тушении были задействованы 96 человек личного состава на 26 единицах техники.

Ранее член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров рассказал, что россияне могут нарваться на штрафы за неправильное размещение новогодних гирлянд на фасадах домов. Сумма взыскания может достигать 15 тыс. рублей.