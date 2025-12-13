Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 14:08

Россиянка рассказала о трудностях жизни с мужем-турком

Вышедшая замуж за турка россиянка сравнила свой брак с постоянной борьбой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Вышедшая замуж за турка россиянка сравнила семейные отношения с постоянной борьбой и поделилась историей своего брака с газетой KP.RU. Женщина по имени Мария живет в Турции 13 лет. Будущего мужа она встретила в кафе, пара вместе уже десять лет.

По словам Марии, их отношения всегда складывались непросто. Любовь началась с борьбы с разделявшим их расстоянием, затем переросла в споры из-за различий в ценностях и менталитетах.

Сегодня же это борьба с самими собой, каждый из нас старается быть лучше, — добавила россиянка.

Она подчеркнула, что турецкие мужчины, вопреки распространенным стереотипам, являются очень семейными и эмоциональными натурами. При этом ее супруг с удовольствием пробует ее пирожки с капустой и драники, несмотря на предписываемую туркам консервативность в выборе блюд.

Особое внимание Мария уделила правилам общения с турецкими родственниками, которые позволяют избежать конфликтов. Она предупредила о строгих запретах: нельзя сидеть нога на ногу или целовать мужа при его семье. Также крайне нежелательно носить вызывающую одежду или отказываться от помощи по хозяйству, поскольку турецкие свекрови очень ценят участие невестки в домашних делах.

Ранее путешествующая по США россиянка рассказала, что ее больше всего удивило в американской кухне и чем отличаются оригинальные острые куриные крылышки «Баффало» от российских. По ее словам, некоторые блюда до сих пор вызывают у нее недоумение, такие как сливочный суп с моллюсками и макароны с сыром.

россиянки
браки
супруги
отношения
Турция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки на Аляске
Сальдо нашел общее в проведении референдума на Украине и красивой вывеске
В Европе предсказали, когда завершится конфликт на Украине
В России избили спортивного тренера «Динамо»
Лютый холод и дубак до –30? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
«У нас нет денег»: европейская страна отказалась помогать Украине
Дарья Сагалова рассказала о съемках со Спартаком Мишулиным
Раскрыто число пострадавших при массовом ДТП на трассе под Пензой
В Суздале произошел пожар в аквапарке
Дипломат раскрыл истинное отношение Венесуэлы к союзу с Россией
Состав с пропан-бутаном сошел с рельсов под Оренбургом
Кованые детали в интерьере: что можно сделать самому за выходные
Появились кадры с места столкновения двух поездов под Пензой
Военэксперт ответил, почему ВСУ ликвидируют интернациональные легионы
Аршавин высказался об урезании бюджета в «Зените»
В США восхитились советами Лукашенко по решению украинского кризиса
В РПЦ предупредили о росте числа поддельных рассылок от имени церкви
На Украине решили ликвидировать интернациональные легионы
Мозякина ввели в Зал славы отечественного хоккея
На Западе признали победу Путина на Украине
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.