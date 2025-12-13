Россиянка рассказала о трудностях жизни с мужем-турком

Вышедшая замуж за турка россиянка сравнила семейные отношения с постоянной борьбой и поделилась историей своего брака с газетой KP.RU. Женщина по имени Мария живет в Турции 13 лет. Будущего мужа она встретила в кафе, пара вместе уже десять лет.

По словам Марии, их отношения всегда складывались непросто. Любовь началась с борьбы с разделявшим их расстоянием, затем переросла в споры из-за различий в ценностях и менталитетах.

Сегодня же это борьба с самими собой, каждый из нас старается быть лучше, — добавила россиянка.

Она подчеркнула, что турецкие мужчины, вопреки распространенным стереотипам, являются очень семейными и эмоциональными натурами. При этом ее супруг с удовольствием пробует ее пирожки с капустой и драники, несмотря на предписываемую туркам консервативность в выборе блюд.

Особое внимание Мария уделила правилам общения с турецкими родственниками, которые позволяют избежать конфликтов. Она предупредила о строгих запретах: нельзя сидеть нога на ногу или целовать мужа при его семье. Также крайне нежелательно носить вызывающую одежду или отказываться от помощи по хозяйству, поскольку турецкие свекрови очень ценят участие невестки в домашних делах.

