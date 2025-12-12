Раскрыты новые детали действий мошенников против Долиной РИАН: Долина под влиянием мошенников переводила деньги на 10 банковских счетов

Народная артистка России Лариса Долина, ставшая жертвой мошенников, переводила свои средства на 10 разных банковских счетов, свидетельствуют судебные документы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам дела, все эти счета принадлежали фигурантам уголовного дела о хищении денег и квартиры певицы.

Материалами дела достоверно подтверждается, что спорные денежные средства, перечисленные истцом на банковские счета ответчиков, получены последними в отсутствие каких-либо законных оснований, денежные средства переведены истцом вопреки ее воле, под влиянием обмана, — указано в сообщении.

По одному из исков суд уже взыскал в пользу Долиной 62,7 млн рублей. Общий ущерб, по оценкам, превышает 317 млн рублей.

Мошенники в течение четырех месяцев обрабатывали артистку, убедив ее под предлогом сохранения сбережений продать квартиру в центре Москвы и перевести вырученные средства на «безопасные» счета, а также передать наличные курьеру. По данному делу уже вынесены обвинительные приговоры: четыре фигуранта получили реальные сроки лишения свободы.

Параллельно идет процесс по возврату певице недвижимости: суд первой инстанции уже признал сделку по продаже квартиры недействительной. Однако адвокат покупателя подала жалобу в Верховный суд РФ, где заседание назначено на 16 декабря.

Ранее сообщалось, что Долина разрыдалась на сцене после завершения концерта в Наро-Фоминске, поблагодарив публику за поддержку. Она заявила, что верит в лучшее, после чего несколько раз поклонилась под бурные аплодисменты. В своей эмоциональной речи артистка призвала зрителей беречь себя и близких, жить с музыкой в душе и помнить, что именно надежда помогает выживать в тяжелых ситуациях.