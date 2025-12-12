Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 07:08

Раскрыты новые детали действий мошенников против Долиной

РИАН: Долина под влиянием мошенников переводила деньги на 10 банковских счетов

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Народная артистка России Лариса Долина, ставшая жертвой мошенников, переводила свои средства на 10 разных банковских счетов, свидетельствуют судебные документы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам дела, все эти счета принадлежали фигурантам уголовного дела о хищении денег и квартиры певицы.

Материалами дела достоверно подтверждается, что спорные денежные средства, перечисленные истцом на банковские счета ответчиков, получены последними в отсутствие каких-либо законных оснований, денежные средства переведены истцом вопреки ее воле, под влиянием обмана, — указано в сообщении.

По одному из исков суд уже взыскал в пользу Долиной 62,7 млн рублей. Общий ущерб, по оценкам, превышает 317 млн рублей.

Мошенники в течение четырех месяцев обрабатывали артистку, убедив ее под предлогом сохранения сбережений продать квартиру в центре Москвы и перевести вырученные средства на «безопасные» счета, а также передать наличные курьеру. По данному делу уже вынесены обвинительные приговоры: четыре фигуранта получили реальные сроки лишения свободы.

Параллельно идет процесс по возврату певице недвижимости: суд первой инстанции уже признал сделку по продаже квартиры недействительной. Однако адвокат покупателя подала жалобу в Верховный суд РФ, где заседание назначено на 16 декабря.

Ранее сообщалось, что Долина разрыдалась на сцене после завершения концерта в Наро-Фоминске, поблагодарив публику за поддержку. Она заявила, что верит в лучшее, после чего несколько раз поклонилась под бурные аплодисменты. В своей эмоциональной речи артистка призвала зрителей беречь себя и близких, жить с музыкой в душе и помнить, что именно надежда помогает выживать в тяжелых ситуациях.

Лариса Долина
счета
мошенники
переводы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, где находятся жильцы поврежденного при атаке БПЛА дома
Власти развернут оперштаб после атаки БПЛА на жилой дом в Твери
Премьер исчез при загадочных обстоятельствах во время речи Зеленского
Аналитики увидели предпосылки для снижения ключевой ставки до 16%
Москвичей ожидает сложная и опасная погода
Раскрыты новые детали действий мошенников против Долиной
Россиянам рассказали, как сделать качели на даче своими руками
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Овечкин поставил новый личный рекорд в НХЛ
Силы ПВО сработали в Ростовской области
Юрист ответил, чем грозит получение пенсии за умершего родственника
«Паника понятная»: Пушков озвучил, к чему приведет вывод ряда стран из ЕС
Названа причина, по которой Киев готовит разные варианты мирного плана
Россиянам назвали неочевидную, но серьезную ошибку в фитнес-клубах
Названы страны с самой короткой рабочей неделей
К чему снится потоп в квартире: раскрываем тайны сна и значение для всех
Трамп спрогнозировал, что будет с Ираном при отказе от сделки с США
ПВО уничтожила еще несколько дронов ВСУ под Москвой
В Москве начали проверку после угроз в адрес семьи певца
Последствия удара ВСУ по дому в Твери попали на видео
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.