13 декабря 2025 в 14:28

Овечкин отправился на выездную серию НХЛ с сэндвичем и чипсами в руках

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Хоккеист Александр Овечкин отправился на выездную серию Национальной хоккейной лиги с сэндвичем и чипсами в руках. Российская звезда «Вашингтон Кэпиталз» опубликовал в своем Telegram-канале фото, где он в образе тотал блэк и с чемоданом отправляется на матч с «Виннипегом», который пройдет 14 декабря.

В последней встрече против «Каролины Харрикейнз» Овечкин сделал результативную передачу, став 11-м игроком в истории лиги, достигшим отметки в 1800 очков. На его счету теперь 988 шайб и 812 передач за карьеру. Абсолютный рекорд лиги принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (3237 очков в 1694 матчах).

Ранее Овечкин признавал, что игроки сборной России ничего не могут поделать с недопуском к Олимпийским играм 2026 года. Как уточнил российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз», спортсменам остается лишь подчиниться правилам. Он также выразил надежду на будущие изменения в данной ситуации.

До этого заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что команды НХЛ, скорее всего, не примут участия в декабрьском хоккейном турнире в России. Именно так он отреагировал на инициативу президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, который предложил в честь 80-летия российского хоккея в 2026 году пригласить столичный американский клуб с его капитаном Овечкиным.

