В Берлине пройдут тайные переговоры США, Европы и Украины DPA: в Берлине пройдут закрытые консультации по Украине с участием Европы и США

В Берлине в предстоящее воскресенье, 14 декабря, состоятся закрытые консультации по мирному урегулированию украинского конфликта, сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве Германии. Встреча пройдет с участием советников по внешней политике США, Европы и Украины.

В это воскресенье советники по внешней политике США, Украины, Германии и других стран намерены продолжить в Берлине переговоры о возможном прекращении огня на Украине, — сказано в материале.

Как отмечает агентство, точное место и время проведения переговоров держатся в секрете. Также остается неизвестным, кто именно возглавит украинскую делегацию.

Ранее немецкие СМИ писали, что мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта вступили в самую активную фазу с начала боевых действий. По информации источников, президент США Дональд Трамп оказывает жесткое давление на украинского коллегу Владимира Зеленского, подталкивая того к уступкам для скорейшего заключения соглашения. Кроме того, стало известно о новом неофициальном сроке, к которому администрация Трампа хотела бы видеть результат переговоров, — католическое Рождество, 25 декабря.