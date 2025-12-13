Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 14:09

Погода в Москве в воскресенье, 14 декабря: ждать ли морозов и снегопадов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Москве и Московской области завтра, 14 декабря, ожидаются заморозки до -8 градусов, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на воскресенье?

Какая погода будет в Москве 14 декабря

В Москве завтра, 14 декабря, воздух в дневное время остынет до -6 градусов.

«14 декабря будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Температура в Москве ночью – от -6 до -8 градусов, по области – от -5 до -10 градусов. Температура днем в Москве – от -4 до -6 градусов, по области – от -3 до -8 градусов. Ветер северо-западный 6–11 м/с. Местами гололедица», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в выходные дни в российской столице ожидается морозная погода.

«В выходные, с опозданием на месяц, произойдет смена климатических сезонов. По ночам ударят морозцы до -9 градусов, а днем будет – от -2 до -7 градусов», — заявил синоптик.

По данным метеорологических центров, ночь на воскресенье будет морозной. К утру столбики термометров в Москве опустятся до -8 градусов, а в области — до -1 градуса. В течение всего дня температура останется существенно ниже 0. Днем воздух остынет до -6 градусов. К вечеру и ночи на понедельник морозы усилятся до -9 градусов. В воскресенье сохранится порывистый северо-западный ветер, характерный для прошедших суток. Его скорость составит 6–11 м/с, с отдельными порывами до 15 м/с, что значительно усилит ощущение холода. Атмосферное давление будет высоким и стабильным — около 747–750 миллиметров ртутного столба.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 14 декабря

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 декабря в Санкт-Петербурге ночью столбики термометров могут опуститься до -11 градусов.

«14 декабря будет облачная с прояснениями погода. Без осадков. Ветер ночью переменный, днем юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью – от -6 до -8 градусов. Температура воздуха днем – от -4 до -6 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал, что в течение выходных дней будет стоять зимняя погода.

«В выходные дни в Санкт-Петербурге отличная погода, как и должна быть в декабре. Вот только снега совсем нет, но мелкие водоемы все замерзнут, а к воскресенью и на отдельных каналах появится первый ледок. Антициклон продолжит определять погоду в воскресенье, поэтому солнца увидим много, а вот осадки вероятны только вдоль южного берега Ладожского озера, при такой температуре воздуха облака будут образовываться над акваторией и с северным ветром снег выноситься на побережье. Температура воздуха в Санкт-Петербурге в центре города – от -6 до -8 градусов, в окрестностях до -11 градусов», — отметил метеоролог.

