13 декабря 2025 в 14:11

Лидер оренбургских киллеров попался в руки закона

Особо опасный преступник Худаев задержан по делу о заказных убийствах

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Правоохранители задержали особо опасного преступника, лидера оренбургских киллеров Алексея Худаева, сообщили в «КП-Оренбург» со ссылкой на собственные источники. Он проходит по делу о серии заказных убийств.

Журналисты уточнили, что преступника задержали за пределами региона, но на территории России. Отмечается, что дело Худаева будут рассматривать в Оренбургской области.

Ранее Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу серийного убийцы Александра Пичушкина на отказ в переводе его в другую колонию. Сообщалось, что битцевский маньяк 18 лет отбывал наказание в ИК особого режима «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе. Он подал жалобу в мае 2025 года, мотивируя это проблемами со здоровьем и желанием быть ближе к проживающей в Москве матери.

До этого пресс-служба прокуратуры Иркутской области сообщала, что ангарского маньяка Михаила Попкова, уже осужденного, в том числе два раза пожизненно, за 83 убийства, приговорили еще к 10 годам колонии. Его осудили по уголовному делу о двойном убийстве, совершенном 17 лет назад.

