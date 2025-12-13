Лидер оренбургских киллеров попался в руки закона

Правоохранители задержали особо опасного преступника, лидера оренбургских киллеров Алексея Худаева, сообщили в «КП-Оренбург» со ссылкой на собственные источники. Он проходит по делу о серии заказных убийств.

Журналисты уточнили, что преступника задержали за пределами региона, но на территории России. Отмечается, что дело Худаева будут рассматривать в Оренбургской области.

