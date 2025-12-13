Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Учительница насильно затащила школьницу в туалет, чтобы смыть макияж

В Нытве учительница затащила ученицу в туалет, чтобы та смыла с лица тушь

В нытвенской школе Пермского края учительница насильно отвела семиклассницу в туалет, чтобы школьница смыла тональный крем и тушь со своего лица, передает URA.RU. Помимо этого, по словам матери пострадавшей, педагог допускает унижения в адрес девочек.

Кадры произошедшего распространились в социальных сетях. На них видно, как женщина ведет подростка по коридору, настойчиво направляя ее в определенном направлении. Девочка активно сопротивляется и не желает идти.

Мать ученицы утверждает, что это не первый инцидент подобного рода. Директор учебного заведения пояснил, что девочка не всегда следовала установленным правилам школы. В настоящее время в школе проходит проверка.

На этот случай обратила внимание директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. Она рассказала о случаях, когда девочкам в школе пытались отстричь ногти ножницами. Подобные ситуации, по ее словам, не являются редкостью.

Ранее в Нижнем Тагиле 13-летняя школьница создала фейковую анкету от имени своей учительницы в популярном сообществе знакомств с более чем 16 млн пользователей. Объявление, предлагающее интимную встречу на одну ночь, вызвало интерес у родителей, учащихся и администрации. Педагог, ранее не замеченная в скандалах, обратилась в суд для защиты чести и достоинства.
