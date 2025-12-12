Школьница попыталась выставить педагога проституткой на 16 млн человек В Нижнем Тагиле школьница создала учителю анкету на сайте знакомств для интима

В Нижнем Тагиле 13-летняя ученица создала фейковую анкету в популярном сообществе для знакомств, где сидит около 16 млн человек, от имени своей учительницы, передает «Газета.Ru». В профиле женщина на фото якобы предлагала интимную встречу на одну ночь.

Объявление мгновенно вызвало интерес у родителей, учащихся и школьной администрации. Педагог высшей категории, о которой идет речь, ранее не была замечена в скандальных ситуациях — у нее имеется значительное количество благодарственных писем и грамот.

После получения сообщения педагог почувствовала себя плохо и решила обратиться в суд с иском, направленным на защиту ее чести и достоинства. На судебном заседании мать школьницы принесла извинения и поделилась трудностями, с которыми сталкивается ее семья из-за финансовых проблем. В результате суд постановил взыскать с нее компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей.

Ранее в Коннектикуте учительница вступила в интимную связь с 14-летним учеником и была освобождена под залог. Инцидент произошел несколько лет назад, когда ей было 25. На первом заседании суда 16 декабря ей будут предъявлены обвинения. Педагог сначала отрицала обвинения, но затем призналась в содеянном.