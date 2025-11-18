Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 17:29

В Сети «испарился» пост с Долиной про жилищную лотерею

Компания «Столото» удалила пост с Долиной про жилищную лотерею из-за ботов

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Публикацию в Telegram-канале «Столото» с упоминанием певицы Ларисы Долиной был удален компанией, сообщили РИА Новости в пресс-службе гослотереи. Отмечается, что такое решение было принято из-за атаки блтов.

Пост, посвященный участию Ларисы Долиной в программе «У нас выигрывают!», подвергся атаке ботов, в связи с чем был удален. Однако обсуждение этой темы по-прежнему доступно в чате Telegram-канала «Столото», — рассказали агентству.

Ранее в Сети появилась реклама, в которой Лариса Долина призывает россиян участвовать в розыгрыше квартир. Этот рекламный ход вызвал волну негодования среди зрителей, которые посчитали выбор певицы насмешкой после скандала с недвижимостью. В пресс-службе «Столото» заявили, что Долина была приглашенной артисткой на юбилейном шоу, а не участницей рекламной кампании.

До этого стало известно, что Долина выступит на судебном процессе по делу о мошенничестве. Из-за действий аферистов знаменитость лишилась денег и элитной недвижимости. Однако артистка будет участвовать в заседании дистанционно из-за ухудшения самочувствия.

лотереи
Лариса Долина
реклама
скандалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском городе-миллионнике прогремел взрыв
Военэксперт назвал самолеты РФ, способные поразить французские истребители
Получается всегда! Классическая квашеная капуста, как готовили еще в СССР
В Раде раскрыли, чем занялся Умеров на фоне коррупционного скандала
Российские бойцы нашли у пленного диск с необычными фильмами
Мединский объявил конкурс проектов на тему памятника идеи русской Свободы
Россиянин сделал отчаянную ставку на результат отбора на ЧМ-2026
Турист случайно устроил пожар в старинном храме
Автоэксперт объяснил, как правильно прогревать машину зимой
Врачебная ошибка привела к гибели двухлетнего ребенка
«Зубрила-отличник»: однокурсник Сырского о юных годах будущего главкома ВСУ
Сибирские реки «перенаправят» в Узбекистан? Зачем это нужно, дефицит воды
В Госдуме предпримут шаги для борьбы с мошенниками на рынке недвижимости
Roblox введет проверку возраста по фото для всех пользователей
Россия построит атомный ледокол «Сталинград»: что известно о проекте
В Грузии рассказали об отношениях с Трампом
Следствие по делу блогера Никиты Ефремова завершено
Военэксперт ответил, в каких регионах России ВСУ могут устроить диверсии
В Польше повысили уровень террористической угрозы на железных дорогах
Президент «Локомотива-Кубани» высказался о «пропаже» воспитанника клуба
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.