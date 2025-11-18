В Сети «испарился» пост с Долиной про жилищную лотерею Компания «Столото» удалила пост с Долиной про жилищную лотерею из-за ботов

Публикацию в Telegram-канале «Столото» с упоминанием певицы Ларисы Долиной был удален компанией, сообщили РИА Новости в пресс-службе гослотереи. Отмечается, что такое решение было принято из-за атаки блтов.

Пост, посвященный участию Ларисы Долиной в программе «У нас выигрывают!», подвергся атаке ботов, в связи с чем был удален. Однако обсуждение этой темы по-прежнему доступно в чате Telegram-канала «Столото», — рассказали агентству.

Ранее в Сети появилась реклама, в которой Лариса Долина призывает россиян участвовать в розыгрыше квартир. Этот рекламный ход вызвал волну негодования среди зрителей, которые посчитали выбор певицы насмешкой после скандала с недвижимостью. В пресс-службе «Столото» заявили, что Долина была приглашенной артисткой на юбилейном шоу, а не участницей рекламной кампании.

До этого стало известно, что Долина выступит на судебном процессе по делу о мошенничестве. Из-за действий аферистов знаменитость лишилась денег и элитной недвижимости. Однако артистка будет участвовать в заседании дистанционно из-за ухудшения самочувствия.