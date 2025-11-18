Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 18:05

Полицейские пострадали от взрывчатки ВСУ

Хинштейн: двое полицейских пострадали от взрывчатки на трассе в Курской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Суджанском районе Курской области произошел взрыв при наезде полицейского автомобиля на неизвестное взрывное устройство, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram. В результате инцидента двое сотрудников правопорядка получили ранения.

Растет число жертв украинских преступлений. Вчера днем два сотрудника полиции, находясь в служебном автомобиле, наехали на взрывное устройство на трассе Дьяконово — Суджа. Устройство сдетонировало. В результате взрыва двое мужчин получили травмы легкой степени тяжести, — написал Хинштейн.

После происшествия правоохранители были доставлены в больницу для получения необходимой помощи. Губернатор отметил, что врачи Курской областной больницы оперативно оказали всю требуемую медицинскую поддержку пострадавшим.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы ПВО за ночь уничтожили 11 беспилотников в трех районах. В результате падения обломков повреждено остекление торгового центра, пострадавших нет, отметил он.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны в ночь на 18 ноября сбили 31 украинский беспилотник. По данным ведомства, атаки ВСУ отразили в восьми регионах России. Речь идет о дронах самолетного типа.

