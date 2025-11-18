Собянин сообщил о новой попытке ВСУ атаковать Москву

Российские силы противовоздушной обороны сбили третий беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону Москвы, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения фрагментов БПЛА работают сотрудники профильных служб.

Отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Об уничтожении первого за сегодняшний день БПЛА, направлявшегося в сторону столицы, Собянин сообщил около 40 минут назад. Еще через 20 минут градоначальник доложил о поражении второго беспилотника. На местах происшествия также работают представители экстренных служб.

До этого в Минобороны России сообщали, что силы ПВО в ночь на 18 ноября сбили 31 украинский беспилотник. По данным ведомства, атаки Вооруженных сил Украины отразили в восьми российских регионах. Речь идет о дронах самолетного типа. В министерстве отметили, что наибольшее количество вражеских БПЛА сбито в небе над Воронежской и Тамбовской областями.