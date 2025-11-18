Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 19:05

Собянин сообщил о новой попытке ВСУ атаковать Москву

Собянин: силы ПВО сбили третий летевший на Москву беспилотник

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Российские силы противовоздушной обороны сбили третий беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону Москвы, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения фрагментов БПЛА работают сотрудники профильных служб.

Отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Об уничтожении первого за сегодняшний день БПЛА, направлявшегося в сторону столицы, Собянин сообщил около 40 минут назад. Еще через 20 минут градоначальник доложил о поражении второго беспилотника. На местах происшествия также работают представители экстренных служб.

До этого в Минобороны России сообщали, что силы ПВО в ночь на 18 ноября сбили 31 украинский беспилотник. По данным ведомства, атаки Вооруженных сил Украины отразили в восьми российских регионах. Речь идет о дронах самолетного типа. В министерстве отметили, что наибольшее количество вражеских БПЛА сбито в небе над Воронежской и Тамбовской областями.

Россия
Москва
Сергей Собянин
атаки ВСУ
ПВО
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подростка обвинили в призывах к насилию
Названа возможная цель атаки воздушных шаров на Рязань
В Кремле предупредили «запутавшихся в трех соснах» поляков о последствиях
Сериал «Тайны следствия» попал в книгу рекордов
В Великобритании поддержали ввод контингента в сектор Газа
В Конгрессе США сообщили неприятные для Трампа новости по Эпштейну
Собянин сообщил о новой попытке ВСУ атаковать Москву
НАТО сокращает срок переброски войск к границам России
Рук не хватит показать размер улова: где искать трофейную щуку в ноябре?
«Идет в графике»: глава ОСК о сроках сдачи ледокола «Чукотка»
Песков назвал причины «головной боли» Киева
Раскрыта возможная причина аварии с тараном остановки в Стокгольме
«Угроза атаки МВШ»: в российском регионе предупредили о необычной опасности
Врач раскрыл оригинальный способ приготовления полезной гречки
Избивала игрушками и морила голодом: матери дали условку за смерть дочки
Школьница и ее мама вернутся в Тюмень после жуткого ДТП в Египте
Медведев раскрыл, зачем встречался с главой Курской области
На Москву летел еще один беспилотник
В зоне СВО началось тестирование инновационной системы РЭБ
Русский Як-130M потряс Дубай: ажиотаж на Востоке и зависть на Западе
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.