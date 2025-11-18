Собянин сообщил о ликвидации летевшего на Москву украинского БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, летевший на Москву, заявил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в настоящее время на месте падения обломков БПЛА ведется работа экстренных служб.

Утром 17 ноября в Министерстве обороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 36 украинских беспилотников над регионами РФ. По данным ведомства, 14 и восемь БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Тамбовской областей, пять — над территорией Ульяновской области, еще четыре и три БПЛА сбили над Воронежской и Орловской областями. По одному беспилотнику ликвидировали над территориями Нижегородской и Тульской областей, подчеркнули в министерстве.

До этого, 12 ноября, Собянин сообщал, что системами противовоздушной обороны был уничтожен беспилотный летательный аппарат, следовавший в направлении Москвы. Тогда к месту падения обломков дрона выезжали оперативные службы и специалисты.