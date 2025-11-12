Беспилотники попытались атаковать территорию Москвы

Системами противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации был уничтожен беспилотный летательный аппарат, следовавший в направлении Москвы. В настоящее время на месте падения обломков дрона работают оперативные службы и специалисты, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — указано в сообщении.

По предварительным данным, в результате инцидента разрушения инфраструктуры и пострадавших среди населения не зафиксировано. Подробности происшествия будут озвучены позже.

Ранее сообщалось, что в вечернее время средствами ПВО было уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как проинформировала пресс-служба Минобороны РФ, воздушные цели нейтрализованы над территорией четырех российских регионов. Согласно оперативным данным, дежурным средствам ПВО удалось сбить большую часть беспилотников над Ростовской областью. Всего в небе над регионом было уничтожено четыре дрона.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что обстрелы приграничных российских регионов, в том числе Белгородской, Курской, Брянской и Орловской областей, значительно сократятся после выхода ВС РФ к Сумам. По его словам, атаки со стороны ВСУ носят несистемный характер и связаны с оперативной возможностью переброски сил и средств.