Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
12 ноября 2025 в 02:47

Беспилотники попытались атаковать территорию Москвы

Собянин: силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Москве

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Системами противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации был уничтожен беспилотный летательный аппарат, следовавший в направлении Москвы. В настоящее время на месте падения обломков дрона работают оперативные службы и специалисты, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — указано в сообщении.

По предварительным данным, в результате инцидента разрушения инфраструктуры и пострадавших среди населения не зафиксировано. Подробности происшествия будут озвучены позже.

Ранее сообщалось, что в вечернее время средствами ПВО было уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как проинформировала пресс-служба Минобороны РФ, воздушные цели нейтрализованы над территорией четырех российских регионов. Согласно оперативным данным, дежурным средствам ПВО удалось сбить большую часть беспилотников над Ростовской областью. Всего в небе над регионом было уничтожено четыре дрона.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что обстрелы приграничных российских регионов, в том числе Белгородской, Курской, Брянской и Орловской областей, значительно сократятся после выхода ВС РФ к Сумам. По его словам, атаки со стороны ВСУ носят несистемный характер и связаны с оперативной возможностью переброски сил и средств.

ПВО
БПЛА
Сергей Собянин
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, что испортит впечатление при видеозвонке
«Атмосфера страха»: сенатор многозначно описал поездку Зеленского в Херсон
Война Трампа с мэром Нью-Йорка: город на грани беспорядков, что дальше
«Это, конечно, перл»: Пушков высмеял МИД Эстонии за «угрозу» от России
Беспилотники попытались атаковать территорию Москвы
«Это шапито дешевое»: Губерниев осудил увольнение Станковича из «Спартака»
«Снаряд с гвоздями»: появились детали инцидента с ребенком в Подмосковье
Порошенко объявил войну Зеленскому и позвал на помощь НАТО: что дальше
Два российских аэропорта внезапно закрылись для самолетов
Звезда фильма «Брюс Всемогущий» умерла в хосписе
Центробанк принимает новые меры для защиты россиян от мошенников
Почему турецкий самолет С-130 разбился в Грузии: самые реальные причины
Гороскоп 12 ноября: кому нельзя за руль и зачем искать общее дело для семьи
Названы две версии крушения турецкого военного самолета в Грузии
Раскрыта предварительная причина обрушения «Снежкома» в Красногорске
«Я всегда буду рядом»: история любви Медведевой и танцора Гайнутдинова
Отставка правительства Украины: главное условие, когда произойдет
Взрыв в подмосковном Красногорске: пострадал ребенок, что известно
«Между молотом и наковальней»: Европа готовится к противостоянию с РФ
В Подмосковье ребенок потянулся за деньгами и получил страшную травму
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.