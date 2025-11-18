Медведев раскрыл, зачем встречался с главой Курской области Медведев обсудил на встрече с Хинштейном вопросы безопасности

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Как он рассказал на своей странице во «ВКонтакте», в ходе беседы были рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения безопасности в регионе.

В ходе встречи с губернатором Курской области Александром Хинштейном обсудили темы, связанные с обеспечением региональной безопасности, которые поднимались в ходе рабочей поездки в Курскую область, — написал Медведев.

Также они затронули тему создания нового историко-культурного кластера. Культурный объект планируется разместить на территории Курской крепости в рамках подготовки к празднованию 1000-летия города. Финансовую поддержку данного проекта окажет партия «Единая Россия» через реализацию своего партийного проекта «Историческая память».

