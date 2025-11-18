Военэксперт ответил, откуда могли быть запущены воздушные шары на Рязань

Атаковавшие Рязань шары могли быть запущены с территории России, заявил NEWS.ru военэксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он усомнился в том, что объект мог долететь с Украины до региона Центральной России и остаться незамеченным.

Чтобы шар долетел до Рязани необнаруженным, это маловероятно. Я полагаю, что шар запускался с территории России. С одной стороны, это создает определенное беспокойство для нашей ПВО. С другой стороны, на нем может находиться какой-то механизм, который позволяет организовать сброс малоразмерной бомбы или произвести разведку. Поэтому то, что наша противовоздушная оборона заметила и соответствующим образом реагирует, — это позитивно, — объяснил Кнутов.

Он отметил, что, если воздушный шар был небольшого размера, он мог быть запущен и с территории Украины. Военэксперт добавил, что таким методом Вооруженные силы Украины пытались оценить работу российской системы ПВО.

Если это большой шар — это уровень разведки, если не очень большой — он может быть запущен и с территории Украины. Если это большой шар, то, конечно, 100% его запускали с территории России. Кроме того, задача запуска такого шара — посмотреть на действия нашей противовоздушной обороны, выявить места дислокации и таким образом оценить реакцию нашей ПВО на подобного рода малозаметные объекты, — резюмировал Кнутов.

Ранее в приложении МЧС появилась информация, что в Рязани и Рязанской области впервые с начала СВО объявили об угрозе атаки малоразмерного воздушного шара. Жителей призывают укрыться в ближайших зданиях и не приближаться к окнам.