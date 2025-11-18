Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 18:56

«Угроза атаки МВШ»: в российском регионе предупредили о необычной опасности

В Рязанской области впервые с начала СВО объявили угрозу атаки воздушного шара

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Рязани и Рязанской области впервые с начала СВО объявили об угрозе атаки малоразмерного воздушного шара, сообщается в приложении МЧС. Жителей призывают укрыться в ближайших зданиях и не приближаться к окнам.

Внимание! «Угроза атаки МВШ» (малоразмерный воздушный шар) на территории Рязани и Рязанской области. Не подходите к окнам. Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание, — сказано в сообщении.

В конце сентября сообщалось, что во время одной из ночных атак БПЛА на российские регионы было использовано необычно большое количество воздушных шаров. По словам источников, ранее массовых налетов с применением шаров не фиксировали.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 18 ноября, сообщил, что средства противовоздушной обороны ВС РФ сбили третий беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону столицы. По его словам, на месте падения фрагментов БПЛА работают сотрудники профильных служб. Об уничтожении первого за сегодняшний день БПЛА, направлявшегося в сторону столицы, градоначальник сообщил за 40 минут до этого. Спустя 20 минут после этого он доложил о поражении второго дрона.

