Раскрыта главная особенность ночной атаки на Россию

В последней ночной атаке БПЛА на российские регионы было использовано необычно большое количество воздушных шаров, сообщает РБК со ссылкой на близкие к Минобороны источники. По словам собеседников издания, ранее массовых налетов с применением шаров не фиксировали.

Шаров было действительно много, при этом в них нет никакой точности, — отметил источник издания.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотников в ходе утреннего налета на столицу. Первое уведомление он опубликовал в 01:39, после чего оперативно информировал о ликвидации еще десятков целей. К настоящему времени над столицей уничтожено в общей сложности 29 воздушных целей, которые сбивали поодиночке и группами.

Также стало известно о применении ВСУ при атаке на Москву и область беспилотников FP-1, снаряженных поражающими элементами для увеличения ущерба инфраструктуре. Внутри взрывчатки одного из сбитых аппаратов обнаружили осколочные элементы, а часть дронов не поддалась опознанию, так как от них остались лишь угли. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.