Число летевших на Москву сбитых дронов увеличилось до 27 Собянин сообщил об уничтожении нового летевшего на Москву беспилотника

Средства противовоздушной обороны сбили еще один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, летевший в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, дрон был успешно поражен, на место падения обломков прибыли профильные специалисты. Таким образом, на 23 сентября число сбитых БПЛА, летевших на Москву, увеличилось до 27.

Уничтожен один вражеский беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин.

Ранее столичный градоначальник сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили еще пять беспилотников ВСУ, летевших в сторону Москвы. По его словам, воздушные цели были ликвидированы около 11:20 мск.

До этого сообщалось, что из-за атаки украинских дронов в аэропортах Москвы задерживаются более 200 рейсов. С наибольшими трудностями столкнулся аэропорт Шереметьево: 71 рейс задержан, еще 96 отменены как на вылет, так и на прилет. В Домодедово задержано четыре рейса, два отменено.