В аэропортах Москвы задерживаются более 200 рейсов после атаки БПЛА

В Москве задерживаются самолеты на вылет и прилет после атаки беспилотников во вторник, 23 сентября, убедился NEWS.ru. По состоянию на 10:00 мск, более 200 рейсов были отменены или задержаны, о чем свидетельствуют данные онлайн-табло воздушных гаваней.

Аэропорт Шереметьево столкнулся с наибольшими трудностями: 71 рейс задержан, еще 96 отменены как на вылет, так и на прилет. В Домодедово задержано четыре рейса, два отменено. Во Внуково 40 рейсов задержано, а пять самолетов были перенаправлены в аэропорты других регионов. Жуковский также не избежал проблем, там задержан один рейс, три отменены.

В небе над Московской областью было уничтожено 36 беспилотников ВСУ. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнял, что 15 БПЛА были сбиты накануне вечером, а еще 21 – с начала текущих суток. Информация о пострадавших в результате падения обломков не поступала. Экстренные службы работают на местах, где были обнаружены фрагменты беспилотников.

Ранее стало известно, что системы ПВО 23 сентября сбили два беспилотника, которые летели на Москву. Новая атака произошла примерно спустя 40 минут после прошлой.