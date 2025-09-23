«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 11:01

В аэропортах Москвы задерживаются более 200 рейсов после атаки БПЛА

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Москве задерживаются самолеты на вылет и прилет после атаки беспилотников во вторник, 23 сентября, убедился NEWS.ru. По состоянию на 10:00 мск, более 200 рейсов были отменены или задержаны, о чем свидетельствуют данные онлайн-табло воздушных гаваней.

Аэропорт Шереметьево столкнулся с наибольшими трудностями: 71 рейс задержан, еще 96 отменены как на вылет, так и на прилет. В Домодедово задержано четыре рейса, два отменено. Во Внуково 40 рейсов задержано, а пять самолетов были перенаправлены в аэропорты других регионов. Жуковский также не избежал проблем, там задержан один рейс, три отменены.

В небе над Московской областью было уничтожено 36 беспилотников ВСУ. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнял, что 15 БПЛА были сбиты накануне вечером, а еще 21 – с начала текущих суток. Информация о пострадавших в результате падения обломков не поступала. Экстренные службы работают на местах, где были обнаружены фрагменты беспилотников.

Ранее стало известно, что системы ПВО 23 сентября сбили два беспилотника, которые летели на Москву. Новая атака произошла примерно спустя 40 минут после прошлой.

Москва
аэропорты
рейсы
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван фактор, который положит конец «зарплатной гонке» в России
В Петербурге пенсионерка получит деньги за травму в метро
В России могут ужесточить условия соцстрахования для мигрантов
Лидер российской партии не получил визу в США для поездки на сессию ГА ООН
Силы ПВО сбили новый летевший на Москву дрон
В Госдуме нашли способ выдавать каждой семье по новому автомобилю
Общественник объяснил, зачем детям нужно домашнее задание
Семья Хеслина приняла жесткое решение после смерти артиста в ресторане
Павильон с автозапчастями повис на краю обрыва в Красноярске
Запечённый лаваш с фаршем и овощами: станет частым гостем на вашем столе
Наступление ВС России на Харьков 23 сентября: «огненный ад» ВСУ, Купянск
Как средние компании выдерживают конкуренцию с федеральными сетями
«Одноклассники» узнали, какие хобби наиболее популярны у россиян
«Друг семьи» оказался растлителем: мать нашла переписку дочери с мужчиной
Булыкин раскрыл, кто выиграет «Золотой мяч» в следующем году
Названы витамины и минералы, без которых кальций плохо усваивается
Дипломаты подтвердили тревожные новости о россиянах в Турции
Сын Краско раскрыл, кому достанется в наследство дача в Грузино
Бренд лимузинов для Путина взялся за премиальные конфеты и мороженое
«Мошенников нужно забыть»: в России призвал запретить сериал о Блиновской
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.