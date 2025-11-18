Названа возможная цель атаки воздушных шаров на Рязань

Целью атаки Вооруженных сил Украины воздушными шарами мог быть Рязанский нефтеперерабатывающий завод, заявил NEWS.ru военэксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он предположил, что таким способом ВСУ хотели оценить возможности системы ПВО в регионе, чтобы потом попытаться нанести удар беспилотниками.

Мы знаем, что в Рязани находится НПЗ и противник пытается осуществить разведку размещения систем противовоздушной обороны. Для этого и был запущен подобного рода шар. Возможно, ВСУ хотят посмотреть реакцию нашей системы ПВО, в том числе над НПЗ, и нащупать слабые места. А уже потом можно будет наносить удар с помощью беспилотников, — объяснил Кнутов.

Ранее в приложении МЧС появилась информация, что в Рязани и Рязанской области впервые с начала СВО объявили об угрозе атаки малоразмерного воздушного шара. Жителей призывают укрыться в ближайших зданиях и не приближаться к окнам.

В конце сентября сообщалось, что во время одной из ночных атак БПЛА на российские регионы было использовано необычно большое количество воздушных шаров. По словам источников, ранее массовых налетов с применением шаров не фиксировали.