«Во все тяжкие»: военэксперт об атаке украинских воздушных шаров на Рязань

Атаковавший Рязань воздушный шар мог нести боезаряд до 50 кг, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что Вооруженные силы Украины используют подобные методы из-за провалов на фронте.
В связи с тем, что ВСУ терпят поражение на всех фронтах, идут такие дела. Это уже не первый случай. [Шар может нести приличный боезаряд]. От 20 до 50 кг. Они во все тяжкие пускаются сейчас, — объяснил Дандыкин.
Ранее в приложении МЧС появилась информация, что в Рязани и Рязанской области впервые с начала СВО объявили об угрозе атаки малоразмерного воздушного шара. Жителей призывают укрыться в ближайших зданиях и не приближаться к окнам.
В конце сентября сообщалось, что во время одной из ночных атак БПЛА на российские регионы было использовано необычно большое количество воздушных шаров. По словам источников, ранее массовых налетов с применением шаров не фиксировали.
Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 18 ноября, сообщил, что средства противовоздушной обороны ВС РФ сбили третий беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону столицы. По его словам, на месте падения фрагментов БПЛА работают сотрудники профильных служб.