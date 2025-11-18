Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 19:24

«Запутались в трех соснах»: Кремль о позиции Польши по диверсантам

Песков предупредил Польшу о последствиях за укрывательство диверсантов

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Польша, отказываясь выдать подозреваемых в диверсиях украинцев, «заблудилась в трех соснах» и играет с огнем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным он предупредил Варшаву о «суровых последствиях», если та продолжит такую политику.

Давайте вспомним «Северные потоки», взрывы, украинцы. Поляки задерживают подозреваемого в причастности. [Звучит] требование выдать из Германии. Что делают поляки? Не выдают. Они запутались, они запутались в трех соснах, — сказал он.

Ранее премьер-министр Дональд Туск сообщил, что на северо-востоке Польши был поврежден железнодорожный путь на линии, ведущей на Украину. Инцидент произошел на участке между Варшавой и пограничным переходом «Дорохуск». По предварительным данным, машинист поезда заметил разрыв пути и экстренно остановил состав. Туск предположил, что это был саботаж.

До этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш высказал предположение о том, что взрыв на железной дороге в приграничном регионе мог быть организован Россией. Однако доказательств в поддержку своего утверждения он не предоставил.

Дмитрий Песков
Польша
Россия
диверсии
украинцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дело масонов и массаж от тренера-педофила: главные ЧП дня
Подельники Зеленского бегут с Украины: Миндич, Умеров — кто следующий?
Генерал-майор Росгвардии отказался признавать вину во взятке
Столичный аэропорт перестал принимать рейсы
Стало известно, кто из танцоров Булановой останется в коллективе
Уход тренера Гру обернулся фиаско на льду для«Трактора»
Россиянам посоветовали забыть о продукции от разработчика S.T.A.L.K.E.R.
В МИД России указали на противоречия в резолюции США по Газе
Коц рассказал, что спецпредставитель Трампа привезет Зеленскому в Турцию
Дружба с Зеленским, побег с Украины, ФБР: кто такой Миндич
В РФ рассказали, кто может стоять за диверсией на железной дороге в Польше
«Пломба-путешественница» довела россиянку до больничной койки
Бывшего главу «Сколково» взяли под стражу
В ЕС удивились соглашению Зеленского и Макрона по истребителям Rafale
Завершение карьеры, инфаркт, приглашение Зеленскому: как живет Куклачев
Суд запретил готовить шеф-повару после отравления будущих юристов
Более тысячи россиян вышли встречать героев СВО в Башкирии
Новые удары по логистике ВСУ, в Азии зреет большая война: что дальше
Питон весом с человека обрушил потолок в доме
Арестованный коуч и тренер научил сокамерников йоге
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.