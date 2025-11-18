«Запутались в трех соснах»: Кремль о позиции Польши по диверсантам Песков предупредил Польшу о последствиях за укрывательство диверсантов

Польша, отказываясь выдать подозреваемых в диверсиях украинцев, «заблудилась в трех соснах» и играет с огнем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным он предупредил Варшаву о «суровых последствиях», если та продолжит такую политику.

Давайте вспомним «Северные потоки», взрывы, украинцы. Поляки задерживают подозреваемого в причастности. [Звучит] требование выдать из Германии. Что делают поляки? Не выдают. Они запутались, они запутались в трех соснах, — сказал он.

Ранее премьер-министр Дональд Туск сообщил, что на северо-востоке Польши был поврежден железнодорожный путь на линии, ведущей на Украину. Инцидент произошел на участке между Варшавой и пограничным переходом «Дорохуск». По предварительным данным, машинист поезда заметил разрыв пути и экстренно остановил состав. Туск предположил, что это был саботаж.

До этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш высказал предположение о том, что взрыв на железной дороге в приграничном регионе мог быть организован Россией. Однако доказательств в поддержку своего утверждения он не предоставил.