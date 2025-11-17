Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Знаете, что меня больше всего бесит в котлетах? Вечная возня с лепкой и жаркой, когда масло так и стреляет по всей кухне! А эта сырная куриная запеканка с манкой стала для меня настоящим открытием. Она получается такой нежной и воздушной, что просто тает во рту, а готовится в разы проще тех самых котлет. Это идеальный вариант, когда хочется чего-то сытного, но совсем нет времени или сил стоять у плиты. И что особенно радует — даже самые привередливые едоки уплетают ее за обе щеки!

Для этой чудо-запеканки вам понадобится: 1 кг куриного фарша, 150 г репчатого лука, 150 г российского сыра, 2 яйца, 3 столовые ложки манки, чайная ложка соли и половинка чайной ложки специй для птицы. Лук мелко режем и смешиваем с фаршем. Добавляем яйца, манку, соль и специи. Половину сыра трем на терке и вмешиваем в фарш. Оставшийся сыр пригодится для посыпки. Форму смазываем маслом, выкладываем фарш и разравниваем. Сверху щедро посыпаем сыром. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40–45 минут. Дайте запеканке немного остыть — и можно нарезать порционными кусочками. Отлично сочетается со свежими овощами или картофельным пюре!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки, раз-два — и красота на столе.

