Больше не делаю десяток разных закусок. Готовлю эти волованы — нужны сыр, ананас и чеснок. Рецепт-пятиминутка

На фуршетном столе, переполненном классическими тарталетками с красной рыбой, икрой и печёночным паштетом, эта закуска становится ярким и неожиданным акцентом. Она ломает стереотипы, доказывая, что праздничный вкус может рождаться из смелого, но гениально гармоничного сочетания. Сливочная сырная основа, сладковатая сочность ананаса и пикантная острота чеснока создают настоящий «фейерверк» во рту, где каждый компонент не заглушает, а подчёркивает друг друга. Эти волованы не только удивляют вкусом, но и выигрышно смотрятся благодаря контрасту золотистого сыра, яркого ананаса и свежей зелени, неизменно привлекая внимание гостей.

Для приготовления 12-15 штук вам понадобится: 1 упаковка готовых волованов, 200 г твёрдого сыра, 150 г консервированных ананасов (кусочками или кольцами), 100 г сливочного сыра, 2-3 зубчика чеснока, 3-4 ст.л. майонеза или густой сметаны, пучок свежего укропа, молотый чёрный перец, щепотка сладкой паприки для украшения. Сыр натрите на средней тёрке. Ананасы, если они кольцами, нарежьте мелкими кубиками и слегка отожмите от лишнего сока. Чеснок пропустите через пресс, укроп мелко порубите. В миске смешайте тёртый сыр, сливочный сыр, майонез, чеснок и укроп до получения однородной кремообразной массы. Добавьте кусочки ананаса и аккуратно перемешайте, чтобы не повредить их структуру. При необходимости посолите (сыр уже солёный) и поперчите. Чайной ложкой или с помощью кондитерского мешка заполните сырной массой волованы. Сверху украсьте мелко нарезанным ананасом, посыпьте паприкой и веточкой укропа. Подавайте сразу или охладите в холодильнике 20-30 минут перед подачей. Для пикантности можно добавить в массу немного тёртого пармезана или каплю соуса «Табаско».

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

