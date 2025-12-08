Разведчика британских ВВС заметили над Черным морем Самолет Boeing RC-135W Rivet Joint ВВС Британии заметили над Черным морем

Самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint ВВС Великобритании замечен над Черным морем благодаря сервису Flightradar. На фоне его полета воздушное судно российской авиакомпании «Победа» поднялось на высоту 300 метров.

Telegram-канал SHOT утверждает, что Boeing проводит разведку для Вооруженных сил Украины в районе международных вод, где диспетчерское обслуживание осуществляют специалисты из РФ. Вход в эту зону самолет не запрашивал, что расценивается как нарушение использования воздушного пространства.

Из-за шпионского борта авиалайнер «Победы» рейса Стамбул — Москва вынужден был подняться выше. Самолет должен приземлиться в аэропорту Внуково. Профильные ведомства ситуацию не комментировали.

Ранее над нейтральными водами Черного моря был зафиксирован самолет-разведчик Boeing RC-135U Combat Sent, который принадлежит ВВС США. Согласно данным отслеживания, борт пролетал вблизи российского побережья. Стало известно, что самолет поднялся в воздух с военной базы США, расположенной в Британии.