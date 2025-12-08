ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 18:51

В Госдуме предложили предоставить россиянам еще один самозапрет

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В России может появиться механизм самозапрета на продажу недвижимости для защиты граждан от мошенников, заявила зампред комитета Госдумы по строительству Светлана Разворотнева в беседе с «Парламентской газетой». По ее словам, установить такую блокировку, по аналогии с кредитами, можно будет через портал «Госуслуги».

Парламентарий также рассказала, что обсуждается идея обязательного привлечения к сделке близкого родственника продавца. Это, по ее мнению, должно стать дополнительной гарантией законности операции и помочь людям, которые опасаются давления со стороны злоумышленников.

Очевидно, что это должен быть близкий продавцу человек, который сможет одобрить операцию, — отметила депутат.

Помимо этого, рассматриваются другие меры, такие как увеличение сроков регистрации сделок и введение «периода охлаждения». В течение этого времени продавец не сможет сразу распорядиться полученными от продажи средствами. Разворотнева подчеркнула, что все предложения нуждаются в тщательной юридической и технической проработке.

Ранее риелтор Ирина Зайцева заявила, что в России ожидается серьезный дефицит новостроек и рост цен на жилье. По ее словам, сейчас на рынке недвижимости наблюдается низкий спрос и высокая конкуренция среди застройщиков.

