Риелтор предупредила о скором повышении цен на жилье

В России ожидается серьезный дефицит новостроек и рост цен на жилье, заявила NEWS.ru риелтор Ирина Зайцева. По ее словам, сейчас на рынке недвижимости наблюдается низкий спрос и высокая конкуренция среди застройщиков.

В России ожидается дефицит новостроек и повышение цен на жилье на фоне длительного ужесточения денежно-кредитной политики. В связи с текущей ситуацией, можно предположить, что к 2026–2027 году рынок новостроек в крупных городах столкнется с серьезным дефицитом. Средняя площадь новых квартир уменьшилась до 36,6 кв. м, это продолжает указывать на тенденцию строительства большого количества квартир-студий. На данный момент рынок характеризуется низким спросом и высокой конкуренцией среди застройщиков. В условиях недостатка спроса привлекательной остается та недвижимость, стоимость которой близка к рыночной и на нее есть различные скидки и акции, — пояснила Зайцева.

Она добавила, что снижение ключевой ставки и текущая ситуация на рынке жилья могут способствовать появлению новых покупателей, которых интересует ипотека. Однако, по ее словам, на данный момент льготные программы остаются малопривлекательными.

Ранее риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова заявила, что цены на жилье в России могут вырасти на 15% в случае резкого снижения ключевой ставки сразу на 2%. При этом, по ее словам, повысится доступность ипотеки и вырастет доля одобренных кредитов.