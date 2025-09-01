Риелтор раскрыла, что будет с ценами на жилье после снижения ставки до 15%

Цены на жилье в России могут вырасти на 15% после возможного снижения ключевой ставки на 2% на заседании Центробанка 12 сентября, заявила NEWS.ru риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова. При этом, по ее словам, повысится доступность ипотеки и вырастет доля одобренных кредитов.

Снижение ключевой ставки с высокой вероятностью приведет к росту цен на жилую недвижимость до конца года. Стоимость квартиры в новостройке увеличится в цене примерно на 10%, вторичного жилья — на 15%. Но одновременно с этим повысится доступность ипотеки и увеличится доля одобренных кредитных заявок, — сказала Перескокова.

Она добавила, что на динамику цен на недвижимость также влияют темпы строительства и ввода нового жилья в эксплуатацию и инфляционные процессы. Поэтому, по словам риелтора, где-то цена на жилье будет сильно меняться, а где-то стоимость возрастет незначительно.

Ранее эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев заявил, что в 2026 году ставки по рыночной ипотеке в России могут упасть до 12% годовых. По его словам, средние ставки уже вернулись к уровню начала 2023 года, если учитывать выданные кредиты. Селезнев обратил внимание, что в настоящее время кредитные организации выдают займы в среднем под 21,5% против 25% весной.