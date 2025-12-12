Идея Киева о создании экономической зоны в Донбассе абсурдна, так как регион является территорией России по Конституции, заявил NEWS.ru политолог-американист Рафаэль Ордуханян. По его словам, данная инициатива — лишь «хотелка» Запада, которая не имеет отношения к реальному положению дел.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — это территории России. Точно так же, как и Белгородская и Курская области, и другие регионы РФ. На что там Евросоюз и США согласны, это вообще никого не волнует — что они в Донбассе хотят создать свободную экономическую или игорную зону. Это просто их хотелки, которые никакого отношения к реальной политике и положению дел не имеют, — пояснил Ордуханян.

Он отметил, что подобные заявления украинской стороны продиктованы желанием выглядеть инициативными и создать повод для последующих обвинений России в нежелании идти на диалог. По его словам, реальное положение дел определяют победители, а не третьи стороны, которые пытаются обсуждать статус российских территорий без ведома Москвы.

Представьте себе, насколько абсурдно звучит заявление, что какая-то третья сторона хочет создать экономическую зону в Курске без нашего ведома и согласия. Или точно так же мы сейчас обратимся к США и скажем: «Давайте экономическую зону создадим на территории Соединенных Штатов». Украинская сторона и отдельно Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) хотят выглядеть инициативными. Они будут предлагать множество глупых, нелогичных идей, а потом говорить: «Смотрите какая Россия плохая, ни на что не соглашается». Вообще, диктуют правила победители. Так что пускай [Украина и ЕС] сидят и помалкивают и ждут, когда их судьба решится, — резюмировал Ордуханян.

Ранее сообщалось, что Украина хочет создать в Донбассе свободную экономическую зону и таким образом заинтересовать главу Белого дома Дональда Трампа. В частности, украинские власти предложат Вашингтону создать в ДНР особую зону для работы американского бизнеса.