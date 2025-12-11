Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 13:40

В России указали на новую особенность в психике покупателей жилья

Вице президент РГР Банников: российские покупатели жилья стали осторожнее

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
За последнее время у российских покупателей жилья можно отметить дестабилизацию «психики», заявил вице-президент Российской гильдии риелторов Андрей Банников, передает корреспондент NEWS.ru. На пресс-конференции ТАСС, посвященной обсуждению основных трендов рынка недвижимости, он отметил, что люди стали осторожнее.

Мы наблюдаем в последний месяц определенную дестабилизацию «психики» покупателя. Действительно более острожным стал покупатель, требует большей экспертизы со стороны риелтора. Здесь могу сказать, что те риелторы, которые имеют хороший опыт, хорошую базу, они в целом даже в выигрыше от данной ситуации, — уточнил Банников.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что риелторов следует обязать страховать свою ответственность перед сторонами сделки на сумму не менее 500 тыс. рублей. По его словам, речь идет о случаях причинения имущественного ущерба, в том числе когда сделка признается недействительной.

До этого председатель комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников призвал обязать нотариусов фиксировать на камеру заключение всех сделок с недвижимостью. Он напомнил, что видеофиксацию уже ввели в наследственном праве.

