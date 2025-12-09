ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 11:45

Риелторов хотят обязать страховать ответственность на полмиллиона рублей

Слуцкий призвал обязать риелторов страховать ответственность на 500 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Риелторов следует обязать страховать свою ответственность перед сторонами сделки на сумму не менее 500 тыс. рублей, такое мнение высказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идет о случаях причинения имущественного ущерба, в том числе, когда сделка признается недействительной.

Риелторы <…> обязаны страховать свою ответственность перед сторонами сделки за причинение имущественного ущерба, <…> при этом размер страховой суммы предлагается устанавливать не менее 500 тыс. рублей по каждой сопровождаемой сделке, — говорится в документе.

Ранее председатель комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников призвал обязать нотариусов фиксировать на камеру заключение всех сделок с недвижимостью. Он напомнил, что видеофиксацию уже ввели в наследственном праве.

