Житель ЛНР пытался скрыть от ФСБ свое прошлое, но не смог Житель Рубежного осужден за участие в украинском нацбате

Южный окружной военный суд приговорил к шести годам и двум месяцам колонии жителя Рубежного, который служил в украинском националистическом подразделении, передает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по ЛНР. Там он занимался хозяйственным обеспечением.

После освобождения территорий ЛНР для сокрытия своего участия в карательном подразделении пытался уничтожить документы о прохождении военной службы, — заявили в ведомстве.

Мужчина был задержан в результате совместной операции сотрудников УФСБ России по ЛНР и УФСБ России по Московскому военному округу. Его вина была доказана.

До этого жительница Мелитополя Запорожской области получила тюремный срок за государственную измену. Женщину приговорили у 12,5 года за отправку 1400 рублей ВСУ. Осужденная будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор 23-летнему россиянину Мансуру Хаджиеву, который призывал россиян к сотрудничеству с ВСУ и одобрял террористическую деятельность Украины. Его приговорили к трем годам и шести месяцам колонии.