12 декабря 2025 в 15:01

Глава Сочи раскрыл главные плюсы нового статуса города-курорта

Прошунин: новый статус Сочи усилит поддержку санаторно-курортной отрасли

Сочи, получив статус города федерального значения, теперь может усилить вес федеральных программ, в которые будет входить, рассказал глава города Андрей Прошунин. В ходе пресс-конференции он подчеркнул, что основной акцент будет сделан на санаторно-курортной отрасли, передает корреспондент NEWS.ru.

Нормативно-правовой акт определил границы муниципального образования города-курорта Сочи – это 351 га, ранее эта цифра менялась. У нас открываются возможности насыщение тех программ, куда мы будем входить, — подчеркнул он.

Также Прошунин рассказал, что цены на проживание и продукты в курортной зоне растут вместе с увеличением спроса на них. Он подчеркнул, что в Сочи ведется работа по поддержке баланса цен и снижению негативных последствий сезонных наплывов отдыхающих.

Он также подчеркнул, что в Сочи перед началом зимнего курортного сезона были приняты все возможные меры безопасности и защиты от потенциальных атак БПЛА. Прошунин заверил, что в регионе уже отработан четкий алгоритм действий при поступлении сигнала об угрозе.

