12 декабря 2025 в 14:54

Ушаков оценил последние варианты мирного плана США

Ушаков: последние варианты плана США по Украине стали результатом компромисса

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Последние варианты американского мирного плана по Украине стали результатом компромисса, заявил в беседе с «Коммерсантом» помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, компромисс достигался, в том числе, с российской стороны.

Последние варианты американской стороны и есть результат компромисса, нашего в том числе, — сказал Ушаков.

Ранее Ушаков отмечал, что российская сторона пока не видела обновленной версии плана мирного урегулирования кризиса на Украине. Корректировки документа были сделаны в ходе контактов американских и украинских представителей.

До этого администрация президента США Дональда Трампа выразила недовольство ходом урегулирования конфликта на Украине. По словам представителя Белого дома Кэролайн Ливитт, американская сторона ждет от Москвы и Киева реальных шагов, а не продолжения диалога ради диалога. Вашингтон не намерен довольствоваться лишь формальными консультациями.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что в стране может состояться референдум по территориальному вопросу. При этом глава государства отметил, что пока неизвестно, как его будут проводить.

