Праздник для большой семьи просто: 3 блюда на Новый год за 1 час — ярко, вкусно, и море счастливых улыбок

Новогодний вечер в большой семье — это особая магия, которую не должны омрачать часы, проведенные на кухне. Мы подобрали три эффектных, но простых блюда, которые гарантированно понравятся всем поколениям и создадут атмосферу настоящего праздника. Яркая запеканка, знакомый салат в новом формате и горячая ароматная закуска — этот набор станет идеальной основой для щедрого стола. За один час вы успеете приготовить всё, что нужно для сытного и радостного ужина, чтобы посвятить остаток времени самому важному — общению с близкими и созданию семейных воспоминаний, наполненных счастливыми улыбками.

Пока духовка разогревается до 200°C, готовим картошку с курицей по-французски. Три картофелины нарежьте тонкими ломтиками, а 400 г куриного филе — пластинами. Смажьте форму маслом, выложите слоями картофель, курицу, затем 2 нарезанных луковицы и 2 помидора. Посолите, поперчите, обильно смажьте 200 г сметаны и посыпьте 150 г тертого сыра. Запекайте 40 минут.

Пока запеканка готовится, отварите до готовности 3 картофелины и 2 моркови, 4 яйца, 300 г куриного филе. Все ингредиенты мелко нарежьте, смешайте с 150 г горошка и 4 солеными огурцами. Заправьте майонезом. Разложите салат тонким слоем на листе лаваша, сверните плотный рулет и нарежьте на порционные роллы.

Для закусочных шампиньонов отделите ножки у 20 грибов. Шляпки сбрызните маслом, посолите и запекайте 15 минут. Ножки и 1 луковицу мелко нарежьте, обжарьте, смешайте с 100 г тертого сыра и майонезом. Наполните смесью готовые шляпки. Выложите на тарелку и украсьте зеленью.

